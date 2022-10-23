«Лучи Победы» зажглись над Мурманском

Сегодня у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» прошла акция «Лучи Победы». Столбы света от прожекторов озарили небо над Мурманском – городом-героем.

Патриотическая акция стала традиционной для городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести. В Мурманске она проводится в День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Почтить память героев, сдержавших натиск врага на подступах к родным землям, пришли десятки мурманчан.

Напомним, сегодня в Мурманской области проходят многочисленные мероприятия в рамках празднования 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Например, днём память павших защитников советского Заполярья участники митинга почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. После был дан старт автопробегу «Помним, гордимся!», инициатором которого выступила региональная организация Ассоциации ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск России. В пробеге приняли участие 30 машин. От мемориала Защитникам Советского Заполярья участники направились в Долину Славы, где возложили цветы к памятникам защитникам Заполярья. Завершится пробег на Титовском рубеже.

А накануне во Дворце культуры им. С.М. Кирова состоялся концерт, посвященный 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. На памятном мероприятии перед гостями выступил Ансамбль песни и пляски Северного флота.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23569&page=1