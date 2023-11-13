Лучшая дюжина проектов конкурса «Губернаторский старт»: каждый из них получит до двух миллионов рублей на реализацию и развитие

12 проектов стали победителями осеннего этапа конкурса «Губернаторский старт»: каждый из них получит до двух млн рублей на реализацию и развитие. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Инструмент поддержки традиционно пользуется спросом: только к осеннему отбору были допущены 108 проектов. Всего в этом году победителями стали 25 заявителей, поддержка которых составит 40 млн рублей», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова сообщила, что участие в осеннем этапе конкурса приняли действующие и начинающие предприниматели, самозанятые, физические лица из 15 муниципалитетов. Заявки на конкурс поступили в разных направлениях: товары, услуги, общепит, спорт, туризм, производство.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в числе поддержанных проектов – цех по изготовлению мясных полуфабрикатов франшизной марки «Деревенька-добренька» в Мурманске; возведение прозрачных иглу-беседок в лесу «Побег из города» в Кольском районе; экскурсия и рыбалка в Териберке и организация морских прогулок в Умбе; производство фотокниг в ЗАТО г. Североморск; пекарня «Полярнинский хлеб» в ЗАТО Александровск; банные комплексы в Ковдоре и Кзреке; социально-значимый проект – кабинет физкультурно-оздоровительной деятельности в ЗАТО г. Североморск; кабинет функциональной диагностики в Кандалакше; Организация производства хлебобулочных изделий в Заозерске; автомастерская «СТО Автомагия» в Заполярном.

«Общая сумма поддержки победивших 12-ти проектов составит 20 млн 960 тыс. рублей. Срок реализации, в основном, 2024 год, один проект запустится до конца этого года. Кроме того, тем, кто не стал победителями рекомендуем заявляться на следующий конкурс», – подчеркнула Светлана Панфилова.

«Желаю всем успешной реализации проектов. И в следующем году давайте не затягивая, в начале года, проведем конкурсный отбор», – прокомментировал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru