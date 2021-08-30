Лучшая книга для россиян — «Война и мир»

Лучшее художественное произведение, по мнению россиян, — «Война и мир» Льва Толстого, на втором месте — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Война и мир» является лучшим произведением художественной литературы по мнению 12% респондентов. 11% опрошенных назвали лучшей книгой роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Со значительным отрывом от лидеров на третьем месте «Преступление и наказание» Федора Достоевского с 2% голосов.

По 1% голосов респондентов набрали произведения отечественной классики: «Мертвые души» Н. Гоголя, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского, «Собачье сердце» М. Булгакова, «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» А. Пушкина, «Анна Каренина» Л. Толстого, «Горе от ума» А. Грибоедова, «Отцы и дети» и «Муму» И. Тургенева, «Герой нашего времени» М. Лермонтова. Также по 1% набрали произведения зарубежной прозы: «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» А. Дюма, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Унесенные ветром» М. Митчелл, «1984» Д. Оруэлл, «Сто лет одиночества» Г. Маркес, «Гордость и предубеждение» Д. Остин. Благодаря молодому поколению 1% голосов набрала и серия романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Каждый третий россиянин назвал другие варианты лучшей книги, среди них Библия, «Мартин Иден» Д. Лондона, «Атлант расправил плечи» А. Рэнда, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, рассказы о Шерлоке Холмсе А.К. Дойла, «Бесы» Ф. Достоевского, «Божественная комедия» Д. Алигьери, «Властелин колец» Дж. Толкина, «Два капитана» В. Каверина, «Три товарища» Э. Ремарка и прочие.

Каждый двадцатый россиянин признался, что не читает художественную литературу. 4% респондентов не смогли выделить одну лучшую книгу: «Есть множество потрясающих книг, выделить среди них лучшую невозможно!»

У мужчин, как и у Президента России Владимира Путина, на первом месте — роман «Война и мир» (11% голосов). У женщин — «Мастер и Маргарита» (14%).