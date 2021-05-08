Лучшая медицинская сестра работает в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре

В Заполярье подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра Мурманской области», который проводится при поддержке министерства здравоохранения региона уже в 19 раз.

С учётом эпидемиологической ситуации конкурс проводился дистанционно. На участие была подана 21 заявка от шести медицинских организаций.

Как и ранее, конкурс прош`л в несколько этапов. В первом туре участники решали тестовые задания, во втором выполняли индивидуальные задания, охватывающие различные области медицинских знаний. В третьем туре конкурсантам необходимо было оформить и защитить проект на тему: «Проект, которым я могу гордиться!».

В финал конкурса вышли пять участников из трех медицинских организаций, которые оформили свои проекты и записали видеоролики.

Победительницей конкурса профессионального мастерства была признана Ольга Кутафина – медицинская сестра процедурной отделения детской травматологии и ортопедии (Мурманский областной клинический многопрофильный центр), второе место завоевала Ирина Чернова – медицинская сестра процедурной отделения гнойной хирургии (Мурманский областной клинический многопрофильный центр), третье – Натела Чистякова, медицинская сестра перевязочной хирургического отделения №2 (Мурманский областной клинический многопрофильный центр).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, победители и призеры конкурса награждены дипломами и денежными премиями: за первое место – 60 тысяч, второе – 40 тысяч, третье – 20 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены областным законом «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».