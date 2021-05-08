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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 08:45

Лучшая медицинская сестра работает в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре

В Заполярье подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра Мурманской области», который проводится при поддержке министерства здравоохранения региона уже в 19 раз.

С учётом эпидемиологической ситуации конкурс проводился дистанционно. На участие была подана 21 заявка от шести медицинских организаций.

Как и ранее, конкурс прош`л в несколько этапов. В первом туре участники решали тестовые задания, во втором выполняли индивидуальные задания, охватывающие различные области медицинских знаний. В третьем туре конкурсантам необходимо было оформить и защитить проект на тему: «Проект, которым я могу гордиться!».

В финал конкурса вышли пять участников из трех медицинских организаций, которые оформили свои проекты и записали видеоролики.

Победительницей конкурса профессионального мастерства была признана Ольга Кутафина – медицинская сестра процедурной отделения детской травматологии и ортопедии (Мурманский областной клинический многопрофильный центр), второе место завоевала Ирина Чернова – медицинская сестра процедурной отделения гнойной хирургии (Мурманский областной клинический многопрофильный центр), третье – Натела Чистякова, медицинская сестра перевязочной хирургического отделения №2 (Мурманский областной клинический многопрофильный центр).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, победители и призеры конкурса награждены дипломами и денежными премиями: за первое место – 60 тысяч, второе – 40 тысяч, третье – 20 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены областным законом «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».

 

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Олег К.
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Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
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Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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