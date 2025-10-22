КУПИТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКАСуши вёсла: в Мурманской области устанавливают сроки закрытия навигации маломерных судов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.10.25 13:00

«Лучшая региональная сеть МФЦ»: многофункциональный центр Мурманской области — лауреат Всероссийского конкурса

Государственное областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» признано лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» в рамках категории «Малая региональная сеть МФЦ». Об этом стало известно по итогам заседания центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года, которое состоялось в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

«Специалисты МФЦ Мурманской области уже становились лауреатами Всероссийского конкурса — в 2014-ом, 2015-ом и 2022 годах. Сейчас высокое звание заслужило все областное учреждение. Мы воспринимаем это признание как важную оценку своей ежедневной работы, оно станет серьёзной мотивацией не останавливаться на достигнутом: искать новые решения для развития, совершенствовать работу центров, делая получение услуг удобнее и доступнее для каждого жителя Мурманской области», — сообщила руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко.

На заседании конкурсной комиссией оценивались заявки субъектов, поданные в трёх номинациях: «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

«Интерес профессионального сообщества к конкурсу сохраняется на стабильно высоком уровне. Об этом говорит рекордное число поданных по всем номинациям заявок. В этом году от 77 регионов России поступило 186 заявок — это на 17% больше, чем было в прошлом году», — сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Официально результаты конкурса будут объявлены на Всероссийском форуме МФЦ, который состоится осенью 2025 года.

Государственные и муниципальные услуги гражданам и юридическим лицам в Мурманской области предоставляют в 18 отделениях МФЦ и 8 территориально-обособленных подразделениях. Данная структура была сформирована в 2022 году после перехода на централизованную модель управления. Всего в регионе работают 200 окон для приема заявителей, 79 из которых расположены в отделениях Мурманска.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555595/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В ритейле выше перспективы трудоустройства для россиян 50+-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро прибавил почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске завершили восстановление муралов на проспекте Героев-североморцев-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»