«Лучшая региональная сеть МФЦ»: многофункциональный центр Мурманской области — лауреат Всероссийского конкурса

Государственное областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» признано лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» в рамках категории «Малая региональная сеть МФЦ». Об этом стало известно по итогам заседания центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года, которое состоялось в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

«Специалисты МФЦ Мурманской области уже становились лауреатами Всероссийского конкурса — в 2014-ом, 2015-ом и 2022 годах. Сейчас высокое звание заслужило все областное учреждение. Мы воспринимаем это признание как важную оценку своей ежедневной работы, оно станет серьёзной мотивацией не останавливаться на достигнутом: искать новые решения для развития, совершенствовать работу центров, делая получение услуг удобнее и доступнее для каждого жителя Мурманской области», — сообщила руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко.

На заседании конкурсной комиссией оценивались заявки субъектов, поданные в трёх номинациях: «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

«Интерес профессионального сообщества к конкурсу сохраняется на стабильно высоком уровне. Об этом говорит рекордное число поданных по всем номинациям заявок. В этом году от 77 регионов России поступило 186 заявок — это на 17% больше, чем было в прошлом году», — сообщил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Официально результаты конкурса будут объявлены на Всероссийском форуме МФЦ, который состоится осенью 2025 года.

Государственные и муниципальные услуги гражданам и юридическим лицам в Мурманской области предоставляют в 18 отделениях МФЦ и 8 территориально-обособленных подразделениях. Данная структура была сформирована в 2022 году после перехода на централизованную модель управления. Всего в регионе работают 200 окон для приема заявителей, 79 из которых расположены в отделениях Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555595/#&gid=1&pid=1