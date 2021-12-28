Лучше деньгами! 72% опрошенных жителей СЗФО вместо новогоднего корпоратива хотели бы получить денежную премию

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, любят ли вообще работающие жители СЗФО ходить на новогодние корпоративы и какую альтернативу им предпочли бы.

В ходе опроса выяснилось, что несмотря на то, что 67% опрошенных работающих жителей СЗФО в целом любят корпоративы: из них 55% считают, что это хороший вариант пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, еще 5% считают, что это отличная возможность принарядиться и показать себя, а еще 7% любят поесть за счёт компании, все же существенная доля жителей Северо-Запада променяла бы праздник среди коллег на денежную премию к Новому году. Такой ответ дали 72% жителей регионов СЗФО и это достаточно высокий показатель. Так, меньше других хотят премию взамен новогоднего корпоратива респонденты из Сибири (67%).

Интересно, что 33% опрошенным в СЗФО новогодние корпоративы в принципе никогда не были по душе и не нравились. При этом каждый пятый опрошенный (19%) вообще никогда на корпоративы в канун новогодних праздников не ходил.

В предновогодней премии больше, чем в корпоративе заинтересованы соискатели старшего возраста: 81% опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет готовы вообще отказаться от праздника с коллегами, но получить вместо этого премию.

В разрезе профобластей денежная премия больше праздника интересна опрошенным из числа производственной сферы (80%), административному персоналу (78%) и бухгалтерам (73%). А вот корпоратив вместо премии чаще выбирают маркетологи, работники сферы продаж и ИТ-специалисты.