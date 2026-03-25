Лучше меньше, да лучше: Дума утвердила схему одномандатных округов по выборам депутатов регионального парламента

В заседании Мурманской областной Думы 24 марта участвовали региональные парламентарии, первый заместитель губернатора Оксана Демченко, сенатор РФ Лариса Круглова, представители исполнительных органов власти региона, прокуратуры. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Дума утвердила представленную избирательной комиссией области схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов областной Думы. В неё вошли 18 округов, в том числе, семь Мурманских, два – Североморских, и по одному – Печенгский, Александровский, Кольский, Апатитский, Кировский, Полярнозоринский, Кандалакшский, Оленегорский и Мончегорский. По информации избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано более 538 тысяч избирателей, в одном округе – порядка 30 тысяч. Отмечалось, что схема наиболее оптимальна, сформирована исходя из принципа муниципальной целостности, целесообразности и удобства избирателей.

Депутаты приняли в первом и окончательном чтении изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Корректировка подготовлена в связи с необходимостью изменения порядка предоставления государственной поддержки государственному областному унитарному сельскохозяйственному предприятию «Тулома» на приобретение кормов для крупного рогатого скота.

В окончательной редакции принят закон, устанавливающий в Мурманской области квоты для приема на работу участников специальной военной операции. Предполагаемая квота составит один процент от среднесписочной численности работников предприятий и организаций региона (за исключением отдельных работодателей), в которых трудятся более ста человек. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

На заседании обсудили и приняли к сведению традиционный ежегодный доклад уполномоченного по правам ребёнка Алевтины Андреевой об итогах деятельности в прошлом году. В этот период проведено четыре больших мониторинга, по итогам которых подготовлены расширенные рекомендации. По сравнению с 2023 годом общее количество обращений к уполномоченному снизилось на 3,7%, что отмечалось как качественная работа по профилактике социального сиротства в регионе.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о деятельности Контрольно-счётной палаты области за прошлый год. Всего проведено 79 контрольных и экспертных мероприятий, которые касались практически всех сфер. Не выявлено ни одного случая нецелевого использования средств. Также отмечалось успешное взаимодействие нашего контрольного финансового органа и областной Думы. По поручению регионального парламента проведено 11 проверок, по инициативе КСП внесены изменения в три закона Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34034/

