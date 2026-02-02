Лучше поздно, чем никогда: северяне отметили окончание полярной ночи с задержкой

Из-за аварии на ЛЭП, которая произошла 23 января, праздничные мероприятия, которые должны были состоятся в городе неделей ранее, пришлось переносить.

Напомним, первое празднование возвращения солнца после долгой полярной ночи в Мурманске состоялось 26 января 1969 года. Но в то время праздник имел спортивный уклон. В последующие же годы он превратился в массовые городские гуляния.

В этом году в сквере расположились тематические площадки с конкурсами для всей семьи. Гости могли поиграть на солнечных инструментах, угоститься чаем, сделать солнечные сувениры или сразиться на ловкость за вкусные призы.

Гвоздем программы стало выступление мурманских факиров. Танцы с огнём выполнялись в разных техниках профессионалами.

В завершении юным северянам показали театрализованное представление с главными персонажами – Полярной ночью и Полярным днём.