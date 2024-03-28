Лучше учись, выбери другую профессию, наслаждайся молодостью — посоветовали бы себе россияне, если бы была возможность вернуться в студенческие годы

Если бы была возможность вернуться в студенчество, каждый четвертый россиянин посоветовал бы себе учиться лучше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 30 лет с высшим образованием.

Чаще всего среди советов себе-студенту звучал «Учись лучше» (25% опрошенных). Об отсутствии правильной профориентации в юности сегодня жалеют 13% респондентов. 6% посоветовали бы себе наслаждаться молодостью. 5% ободрили бы себя фразой: «Все правильно делаешь, продолжай!».

4% посоветовали бы себе начать работать как можно раньше и проходить стажировки. 3% — быть решительнее. Ещё по 3% призвали бы себя молодого стремиться к большему и не терять время зря.

По 2% голосов у советов быть самостоятельнее и внимательнее. Также 2% подсказали бы себе начать копить деньги. 2 из 100 предостерегли бы себя от раннего брака.

Ещё советовали по учёбе и карьере: поступать в аспирантуру, перевестись на дневное, изучать иностранные языки (в приоритете английский и китайский), открывать свой бизнес. По жизни: беречь здоровье, общаться, путешествовать, веселиться. По финансам: как можно раньше брать ипотеку, покупать и биткоины.

Респонденты старше 50 лет чаще советовали учиться лучше. 40—49-летние — быть решительнее и не терять времени даром. 30—39-летние — менять профессию и наслаждаться молодостью.

Мужчины чаще считают, что в вузе им надо было учиться лучше. Женщины — что ошиблись с выбором специальности.

Время проведения опроса: 12—19 марта 2024 года.