Лучше всего работается в офисах со светло-бежевыми стенами

Офисные сотрудники любят светлые интерьеры. Продуктивнее всего работается в помещениях с бежевыми, белыми и зелёными стенами. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 офисных сотрудников из всех округов страны.

Большинство представителей 20 распространенных офисных профессий уверено, что продуктивнее всего работается в светлых интерьерах. Темные стены чуть чаще других предпочитают программисты, PR-специалисты и аналитики, но и среди них большинство — за светлые оттенки.

Больше всего офисные сотрудники любят бежевый цвет стен, причём чаще других утверждали, что продуктивнее работают в бежевых интерьерах, бухгалтеры, секретари и эйчары. Белый цвет на втором месте, он особенно любим дизайнерами и снабженцами. Аналитики одинаково часто выбирали белый и зелёный цвет.

Ещё больше зелёный нравится системным администраторам и офис-менеджерам. Все оттенки серого чаще нравятся логистам, дизайнерам и экономистам. Среди пиарщиков поровну любителей серого и голубого цвета. А ещё бирюзовые и голубые оттенки в оформлении рабочей зоны любят программисты.

Время проведения опроса: 1—11 марта 2024 года.