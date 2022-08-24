Лучше всего современная школа развивает память, хуже всего — практические умения и критическое мышление

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга оценили систему школьного образования. Петербуржцы более критичны по отношению к школе, чем москвичи. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 родителей школьников из двух столиц.

По мнению родителей, современная школа лучше всего развивает память, а хуже всего — критическое мышление и практические навыки детей. Причем удовлетворенность родителей учащихся начальной школы выше, чем родителей старшеклассников. В Санкт-Петербурге у родителей больше претензий к работе системы образования, чем в Москве.

Усилия школы по развитию памяти у детей, которые обучаются в 1—4 классах, родители из Москвы в среднем оценили на 3,4 балла, родители из Санкт-Петербурга — на 3,3 балла. И это самые высокие оценки по 5-балльной шкале. К слову, развитие памяти у старшеклассников родители из двух столиц оценили уже лишь на 3 балла.

Хуже всего, судя по оценкам родителей, в младшей школе обстоят дела с развитием навыков критического мышления: эту характеристику в столице оценили на 3 балла, в городе на Неве — на 2,7 балла. В средней и старшей школе основные нарекания касаются развития практических умений: в Москве 2,8 и 2,6 балла соответственно, в Северной столице — по 2,6 балла.