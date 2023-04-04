В Мурманской области стартовал региональный конкурс «Сувенир года. Арктика»В 2022 году доля муниципалитетов с благоприятной городской средой в Мурманской области составила 81% при плановом показателе 69
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.04.23 12:00

Лучше всего жителей СЗФО мотивируют хорошо работать деньги и уважение

Главными демотивирующими факторами респонденты из СЗФО назвали низкую зарплату, отсутствие премий и бонусов (69%), а также отсутствие перспектив для роста и развития (60%) и неуважительное отношение к труду работников со стороны руководства (54%). Для 46% значимым фактором снижения продуктивности и понижения мотивации является сложная атмосфера в коллективе и конфликты.

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, какие способы мотивации являются наиболее привлекательными, а что, наоборот, демотивирует их в работе.

Среди различных способов мотивации и вознаграждений за хорошую работу наиболее привлекательными для жителей Северо-Западного федерального округа являются денежные премии и бонусы – этот вариант отметили 81% опрошенных. Для 69% большое значение имеет уважительное отношение со стороны руководства, для 56% – интересные задачи и проекты.

Кроме того, 54% соискателей из СЗФО сообщили, что их мотивируют работать лучше оплата обучения, повышения квалификации. Для 49% важны комфортная атмосфера в коллективе. Ещё 32% рассказали, что они стараются работать лучше, когда получают похвалу и признание результатов коллегами и начальством.

Социальный пакет (ДМС, спортзал, питание и т.п.) мотивирует 37% опрошенных, дополнительные выходные дни – 26%, оборудованные места для отдыха – 24%. Наименее значимым способом мотивации и вознаграждений за хорошую работу для трудящихся СЗФО оказались корпоративные мероприятия и праздники для сотрудников – их назвали всего 21%.

Главными демотивирующими факторами респонденты из СЗФО назвали низкую зарплату, отсутствие премий и бонусов (69%), а также отсутствие перспектив для роста и развития (60%) и неуважительное отношение к труду работников со стороны руководства (54%). Для 46% значимым фактором снижения продуктивности и понижения мотивации является сложная атмосфера в коллективе и конфликты.

56% опрошенных демотивирует плохой менеджмент и неорганизованность процессов. Ощущение бессмысленности своей работы как плохой фактор для работы отметили 51% опрошенных. 32% теряют мотивацию, если испытывают физический дискомфорт на рабочем месте, например, связанный с неудобной мебелью, плохим ремонтом, слишком низкой или высокой температурой воздуха и т.д. (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучше всего жителей СЗФО мотивируют хорошо работать деньги и уважение-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,1 рубля, доллар вырос на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)В марте Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Количество жалоб на неубранный снег в Заполярье снизилось на 37%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика