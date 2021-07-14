Лучшей выпускницей СЗФО стала мурманчанка Александра Яроцкая

Лучшей выпускницей Северо-Западного Федерального округа стала мурманчанка Александра Яроцкая, об этом было объявлено в ходе Всероссийского студенческого выпускного в Москве. Северянка удостоена награды за разработку системы дистанционного управления микроклиматом на объектах в отдаленных районах Крайнего Севера. Награду ей вручил министр образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков.

Александра – выпускница Института «Морская академия» Мурманского государственного технического университета в направлении «Автоматизация технологических процессов и производств». Ее проект был разработан на базе дома-лаборатории инновационных исследований в области «зелёного» строительства в Арктике. Модульный объект, расположенный на территории кампуса МГТУ, позволяет изучать технологии экологичного, энергосберегающего строительства в суровых условиях Крайнего Севера. Наша землячка принимала непосредственное участие в реализации проекта, устанавливая различные датчики и анализируя информацию, благодаря которой изучается эффективность применённых при строительстве модульного объекта технологий и материалов. Ценные данные, получаемые сейчас в ходе кросс-кафедрального исследования, со временем позволят работникам МГТУ разработать инструкцию для строительства зданий в Арктике и создания комфортных условий проживания с минимальным экологическим влиянием на природу.

«В детстве я перечитала все произведения Кира Булычева про Алису Селезневу, и образ девочки, которая занимается изучением сложных машин, вдохновил меня на всю жизнь, – рассказала Александра Яроцкая. – Когда заведующий кафедрой Автоматики и вычислительной техники Александр Кайчёнов предложил мне участвовать в проекте «Зелёное строительство в Арктике», я с радостью согласилась. Разработка и усовершенствование функционала систем мониторинга микроклимата очень важны, особенно в условиях Крайнего Севера».

Во время обучения в МГТУ девушка активно занималась проектной деятельностью, принимала участие в различных научных конференциях регионального и всероссийского уровня. Этот успешный опыт позволил ей в 2020 году стать стипендиатом Правительства РФ по приоритетным направлениям подготовки, а также успешно руководить Научным сообществом студентов МГТУ. Кроме того, Александра являлась соорганизатором таких мероприятий как «Открытая лаборатория 2020», «Фестиваль актуального научного кино» и «Студенческая научно-техническая конференция СНТК», соавтором и организатором первой профессиональной олимпиады «BrainStorm».

Александра Яроцкая отмечает, что самое главное для неё – участвовать в развитии родного города, родной области, и быть по-настоящему полезной в этом мире.

«Я бы хотела от всей души поблагодарить преподавателей МГТУ. Спасибо за ваше терпение, за ваш труд, и за вашу веру», – сказала выпускница.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами Всероссийского студенческого выпускного выступили Министерство науки и высшего образования РФ и президентская платформа «Россия – страна возможностей». В рамках мероприятия чествуют лучших выпускников вузов России.