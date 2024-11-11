Мурманская область. Арктика (16+)11.11.24 15:30
Лучшие футболисты работают в торговом порту
Награды победителям вручал Ринат Дасаев, советский футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года, обладатель приза «Лучший вратарь мира» 1988 года.
Команда Мурманского морского торгового порта по мини-футболу отличилась, не только заняв третье место на Всероссийском турнире «VIII кубок морских и речных портов», но и индивидуальными наградами по результатам турнира.
Лучшим пенальтистом и лучшим защитником признан Максим Шеркунов, а самым эмоциональным тренером - Вячеслав Гитарин.
Награды победителям вручал Ринат Дасаев, советский футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года, обладатель приза «Лучший вратарь мира» 1988 года.
Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239341
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