Мурманская область. Арктика (16+)11.04.24 14:30
Лучшие горнолыжники страны встретятся на финале Кубка России в Кировске
На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу проведут Кубок России по горнолыжному спорту.
Соревнования состоятся в слаломе: 12 апреля в 10.00 пройдут старты у мужчин, а женщины определят победителя 13 апреля в 10.00.
За Кубок готовы побороться порядка 160 сильнейших спортсменов из 20 регионов России от Камчатки до Заполярья.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, именно склон Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу дал старт соревнованиям. I этап Кубка России по горнолыжному спорту провели здесь 1 и 2 декабря 2023 года.
Фото: https://gov-murman.ru
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