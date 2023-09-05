Лучшие города для карьеры, по мнению их жителей, — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань

Строить карьеры лучше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 20500 граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тысяч человек.

Бесспорный лидер рейтинга лучших городов для карьеры — столица. 7 из 10 москвичей считают, что именно в Первопрестольной лучшие возможности для роста по служебной лестнице. Санкт-Петербург на второй строке рейтинга с 57% голосов. Уровень уверенности в наличии отличных перспектив карьерного роста в двух столицах был максимален в 2018 году, результаты Москвы и Санкт-Петербурга тогда практически сравнялись: 74 и 72% голосов соответственно.

Кроме двух столиц ни один из мегаполисов России не смог преодолеть 50-процентный барьер в рейтинге лучших городов для карьеры. Так, Екатеринбург и Казань считают лучшими городами для роста по служебной лестнице 4 из 10 их жителей. Нижний Новгород — 38%. Тюмень и Новосибирск — 3 из 10.

Судя по мнению жителей, крайне непросто построить карьеру в Кемерово — всего 12% представителей экономически активного населения уверены, что в городе можно реализовать свои амбиции. Сложно с карьерой в Новокузнецке, Оренбурге и Пензе (по 13% голосов).

Время проведения опроса: 14 сентября — 5 октября 2022 года.