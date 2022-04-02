Лучшие городские и сельские школы в Мурманской области смогут получить гранты
Лучшие городские и сельские школы в Мурманской области смогут получить гранты: в рамках государственной программы Мурманской области «Образование и наука» на 2021-2025 годы в этом году впервые предусмотрено финансирование поощрения общеобразовательных организаций, показывающих высокий уровень качества образования.
Ежегодно будут определяться рейтинги «Городские школы Заполярья», «Сельские школы Заполярья».
На реализацию мероприятий предусмотрено 39 млн рублей:
- 10 грантов по 3 млн рублей для поощрения лучших школ в номинации «Городские школы Заполярья»;
- 3 гранта по 3 млн рублей для поощрения лучших школ в номинации «Сельские школы Заполярья».
Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписано губернатором Андреем Чибисом 31 марта 2022 года, сообщило региональное Министерство образования и науки.