Лучшие городские и сельские школы в Мурманской области смогут получить гранты: в рамках государственной программы Мурманской области «Образование и наука» на 2021-2025 годы в этом году впервые предусмотрено финансирование поощрения общеобразовательных организаций, показывающих высокий уровень качества образования.

Ежегодно будут определяться рейтинги «Городские школы Заполярья», «Сельские школы Заполярья».

На реализацию мероприятий предусмотрено 39 млн рублей:

- 10 грантов по 3 млн рублей для поощрения лучших школ в номинации «Городские школы Заполярья»;

- 3 гранта по 3 млн рублей для поощрения лучших школ в номинации «Сельские школы Заполярья».

Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписано губернатором Андреем Чибисом 31 марта 2022 года, сообщило региональное Министерство образования и науки.