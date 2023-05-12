13 мая в Мурманске пройдёт общегородской субботникГрузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 3,4%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 15:40

Лучшие медсёстры Мурманской области получили награды

В Мурманской области в подведомственных учреждениях министерства здравоохранения трудятся более 6600 сотрудников со средним медицинским образованием, из них непосредственно более 4100 – это медсестры. Это и участковые, палатные, операционные, процедурные, реанимационные медсёстры.

«Профессия медсестры – одна из самых востребованных. Без них невозможно представить работу ни одного лечебного учреждения. Благодарю каждого за работу, самоотверженность, заботу, внимание к пациентам, умение своевременно принять правильное решение. За то, что ежеминутно готовы прийти на помощь ближнему, вносите бесценный вклад в сохранение жизни и здоровья жителей Мурманской области и за верность нашему родному краю. Спасибо ветеранам и наставникам, которые прививают необходимые знания и навыки, и молодёжи, которая приходит в профессию», – сказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В профессиональный праздник – Международный день медицинской сестры подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший медицинский работник со средним медицинским образованием».

Конкурс проводится уже более 20 лет. В этом году в нем приняли участие 55 медработников из 13 медицинских организаций. Конкурс включал в себя три этапа, в ходе которых участницы проходили компьютерное тестирование, демонстрировали практические знания и навыки в своей компетенции. На заключительном туре конкурсантки представляли и защищали творческое задание на тему санитарно-просветительской работы.

Финалистами конкурса стали 13 конкурсанток из 5 медицинских организаций. Лучшими стали представительницы Мурманского областного клинического многопрофильного центра: победительницей конкурса признана Тихонова Варвара, акушерка родильного дома; 2-е место присвоено Носовой Екатерине, старшей медицинской сестре отделения анестезиологии-реанимации №1; 3-е место заняла Феликсова Екатерина, акушерка приёмного отделения родильного дома.

В профессиональный праздник Почётные грамоты и Благодарности губернатора Мурманской области вручены 22 отличившимся работникам. Почётными грамотами Министерства здравоохранения региона награждены ещё 11 медсестёр. Нагрудный знак «За верность профессии» от Ассоциации медицинских сестёр России вручён ещё 10 сотрудницам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Медпросвет». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Среднестатистический отпускной бюджет у россиян за год вырос до 46 тысяч рублей на человека за неделю-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,36 рубля, доллар - почти на 1,32 рубля-PRO Энергетику (18+)Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика