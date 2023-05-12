Лучшие медсёстры Мурманской области получили награды

В Мурманской области в подведомственных учреждениях министерства здравоохранения трудятся более 6600 сотрудников со средним медицинским образованием, из них непосредственно более 4100 – это медсестры. Это и участковые, палатные, операционные, процедурные, реанимационные медсёстры.

«Профессия медсестры – одна из самых востребованных. Без них невозможно представить работу ни одного лечебного учреждения. Благодарю каждого за работу, самоотверженность, заботу, внимание к пациентам, умение своевременно принять правильное решение. За то, что ежеминутно готовы прийти на помощь ближнему, вносите бесценный вклад в сохранение жизни и здоровья жителей Мурманской области и за верность нашему родному краю. Спасибо ветеранам и наставникам, которые прививают необходимые знания и навыки, и молодёжи, которая приходит в профессию», – сказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В профессиональный праздник – Международный день медицинской сестры подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший медицинский работник со средним медицинским образованием».

Конкурс проводится уже более 20 лет. В этом году в нем приняли участие 55 медработников из 13 медицинских организаций. Конкурс включал в себя три этапа, в ходе которых участницы проходили компьютерное тестирование, демонстрировали практические знания и навыки в своей компетенции. На заключительном туре конкурсантки представляли и защищали творческое задание на тему санитарно-просветительской работы.

Финалистами конкурса стали 13 конкурсанток из 5 медицинских организаций. Лучшими стали представительницы Мурманского областного клинического многопрофильного центра: победительницей конкурса признана Тихонова Варвара, акушерка родильного дома; 2-е место присвоено Носовой Екатерине, старшей медицинской сестре отделения анестезиологии-реанимации №1; 3-е место заняла Феликсова Екатерина, акушерка приёмного отделения родильного дома.

В профессиональный праздник Почётные грамоты и Благодарности губернатора Мурманской области вручены 22 отличившимся работникам. Почётными грамотами Министерства здравоохранения региона награждены ещё 11 медсестёр. Нагрудный знак «За верность профессии» от Ассоциации медицинских сестёр России вручён ещё 10 сотрудницам.

Фото: https://gov-murman.ru