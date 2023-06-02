Лучшие мурманские строймастера поедут в Москву на национальный этап конкурса «Строймастер-2023»

31 мая в Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота состоялся первый региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023». Ежегодно при поддержке Министерства строительства Мурманской области его организует Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели».

«Любое строительство начинается с людей, с профессионалов своего дела. Не секрет, что сейчас отрасль испытывает кадровый голод. Мы заинтересованы в специалистах, особенно таких, которые планируют остаться работать в регионе», – отметил во время церемонии открытия заместитель министра строительства Мурманской области Марат Арасланов.

В состязаниях приняли участие 20 мастеров, в числе которых оказались студенты и преподаватели колледжа, а также сотрудники строительных организаций региона. Им необходимо было выполнить задания теоретической части в виде тестирования и практические задания по номинациям.

В этом году «Лучшим сварщиком» был признан Максим Казак, «Лучшим каменщиком» стал Александр Зяблов, «Лучшим монтажником каркасно-обшивных конструкций» – Виктор Попов, а «Лучшим штукатуром» – Алена Нестерова. Стоит отметить, что победителей ждало денежное вознаграждение: за первое место – 30 тысяч рублей, за второе место – 20 тысяч рублей, а за третье – 10 тысяч рублей.

«Такие конкурсы профессионального мастерства, как «Строймастер», повышают престиж строительных специальностей, стимулируют мастеров совершенствовать свои навыки и позволяют обмениваться опытом», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова, которая выступила на конкурсе в качестве эксперта и члена жюри.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, следующий этап конкурса пройдёт 7 августа в Москве. Именно там победители регионального этапа будут бороться за звание лучшего «Строймастера» России.

Фото: https://gov-murman.ru