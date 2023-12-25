Лучшие новогодние подарки для мужчин — деньги и гаджеты, для женщин — путешествия и обучение

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, о каких подарках на Новый год мечтают россияне. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Самый желанный подарок на Новый год — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (20%). О путешествии мечтают 18% опрошенных. 7% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение. 5% россиян мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2% россиян. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения.

Респонденты старше 45 лет чаще более молодых россиян мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 6% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы россияне до 34 лет (11 и 13% соответственно).

Время проведения опроса: 15—19 декабря 2023 года.