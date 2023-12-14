Лучшие практики наставничества Мурманской области стали победителями всероссийского конкурса

В Архангельске на седьмой выездной сессии форума наставников-2023 в Северо-Западном федеральном округе подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».

Победителей определили открытым голосованием. По итогам онлайн-голосования победителями в двух номинациях стали конкурсанты из Мурманской области: мурманская гимназия №6 в номинации «Наставничество в образовании» и АО «Хибинская тепловая компания» в номинации «Наставничество на рабочем месте». Эти практики войдут во всероссийский банк лучших практик наставничества.

В рамках форума наставников также прошли пленарное заседание, дискуссионные площадки, проектная сессия «Экосистема развития наставничества в регионах России», мастер-классы, на которых участники обсудили развитие наставничества в СЗФО. Участником круглого стола «Наставничество: опыт регионов» стала заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая, которая рассказала о направлениях развития института наставничества в регионе, о внедрении целевой модели наставничества в образовательных организациях, о мерах поддержки наставников.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, подведение общих итогов форума и торжественное награждение победителей конкурса «Лучшие практики наставничества» состоятся 21 декабря в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ.

Фото: https://gov-murman.ru