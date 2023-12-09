Лучшие практики учреждений культуры получили поддержку регионального Минкульта

По итогам областного конкурса лучших практик работы с семьей, инклюзивных практик и практик развития добровольчества в сфере культуры четыре проекта муниципальных учреждений культуры получили поддержку регионального Министерства культуры.

Участие в конкурсе принимают муниципальные учреждения культуры и профильные негосударственные организации региона. В этом году конкурсанты соревновались в четырех номинациях: «Уличный праздник», «Вместе», «Искусство добрых дел», «Творчество».

Победителями стали социально значимые проекты инклюзивной творческой лаборатории «Без границ» Мончегорского городского центра культуры, фестиваль зимнего творчества «Мой снежный край» и муниципальный форум волонтерских движений города Заозерска «ДоброКульт» Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака, а также проект: «Семейная мяу-дискотека» Городского Дворца культуры Полярных Зорь. Мероприятия-победители получат поддержку в размере 100 тысяч рублей и будут реализованы в 2024 году.

Областной конкурс лучших практик работы с семьей, инклюзивных практик и практик развития добровольчества в сфере культуры проводится Министерством культуры Мурманской области среди муниципальных учреждений культуры и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru