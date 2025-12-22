Лучшие работодатели России для молодёжи 2025 года

Кто они — лучшие из лучших работодателей, которые вдохновляют молодых специалистов?

Топ лучших работодателей для молодёжи составлен «SuperJob» на основе комплексного исследования компаний, которые ранжировались по нескольким ключевым критериям: учитывалась популярность HR-бренда среди молодежи, уровень зарплатных предложений для специалистов без опыта и стажёров, наличие программ сотрудничества с вузами, а также программ обучения, адаптации и организованных стажировок. Зарплатные предложения сравнивались с рыночными показателями.

Популярность HR-бренда была определена по результатам опроса 1600 экономически активных россиян в возрасте от 18 до 29 лет. Молодёжи был задан открытый вопрос: «Пожалуйста, назовите 1—2 компании, в которых вам было бы интереснее всего построить карьеру». Абсолютным лидером по популярности HR-бренда стал «Яндекс» с результатом 15,2% голосов. Среди платиновых лауреатов также «Сбер» (10,7%), «Газпром» (8,6%) и «OZON» (5,3%).

«Золото» у госструктур — правительства Москвы и ФСБ. Это ответ на задачи нового времени. Работа в правительстве Москвы интересна молодёжи, потому что она видит, как меняется город, и хочет быть этому сопричастной.

Также среди золотых призёров рейтинга (компаний, набравших от 2 до 5,2% голосов): финансовые организации «Т-Банк», «Альфа-Банк» и «ВТБ»; IT-компании и телеком-операторы «VK», «Wildberries», «МТС», «Авито» и «Лаборатория Касперского»; ритейлер «X5»; российский государственный холдинг «Росатом»; добывающие компании «Лукойл» и «Роснефть».

По уровню зарплатных предложений для молодых специалистов выделяется группа компаний, предлагающих оплату выше рыночной. Сюда входят «Сбер», «Альфа-Банк», «ВТБ», «Росатом», «МТС», «Лаборатория Касперского», «Магнит», «Золотое яблоко», «ВкусВилл», «Норникель», «Эконива» и ряд других. Такие работодатели, как «Т-Банк», «X5», «Wildberries», «Лукойл» и правительство Москвы, предлагают зарплаты в рынке. Но не можем не отметить, что многие участники исследования, включая лидера — «Яндекс» — не публикуют данные о зарплатных предложениях для стажеров и junior-специалистов.

Практически все компании, вошедшие в рейтинг, имеют развитые программы работы с молодёжью. У подавляющего большинства есть программы сотрудничества с вузами, собственные программы обучения и адаптации, а также организованные стажировки.

Фото предоставлено пресс-службой «Сбербанка».