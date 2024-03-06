Лучшие самодеятельные творческие коллективы региона поможет выявить областной смотр-конкурс «Арктические сезоны»

В Мурманской области стартовал областной смотр-конкурс «Арктические сезоны». Программа смотра представляет всё многообразие жанров народного художественного творчества Кольского края: народная музыка и песня, бальный, современный и народный танец, эстрадная музыка и академический вокал, театры и клубы исторической реконструкции, цирковое искусство, театры мод и другие направления.

Эксперты конкурса в течение года будут оценивать качество работы коллективов, носящих звание «народный/образцовый самодеятельный коллектив», чтобы присвоить или подтвердить это звание, а также выявлять лучших в своих творческих жанрах и выбирать самые яркие зрелищные номера для крупных областных и всероссийских мероприятий.

Первый этап смотра, который проводился в Апатитском городском Дворце культуры в феврале, собрал почти 800 представителей творческих коллективов народного направления. Свои лучшие программы представили девять ансамблей народного танца, 35 вокальных коллективов и хоров, исполняющие народные песни; восемь ансамблей и оркестров народных инструментов и два народных театра. По итогам конкурса рекомендацию на участие в финале смотра получили 11 коллективов из Мурманска, Североморска, Кировска, Апатитов, Кандалакши и Кольского района. Смотр коллективов эстрадно-джазового и современного танцевального направлений пройдёт в апреле в Мончегорском городском центре культуры, а в октябре эксперты конкурса выявят лучших среди ансамблей академического вокала и бального танца, а также коллективов театрального, изобразительного и циркового искусства, которые представят своё творчество в Кировском городском Дворце культуры.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, итоги смотра в торжественной обстановке будут подведены в рамках конкурса лауреатов «Звёзды «Арктических сезонов», который состоится в областной «Кировке» 30 ноября и 1 декабря.

Учредителем смотра-конкурса является министерство культуры Мурманской области, организаторами – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени Кирова и Мурманский областной художественный музей.

Фото: https://gov-murman.ru