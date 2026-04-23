Лучшие вакансии апреля 2026 года в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иванове, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Мурманске — и отобрал самые интересные предложения апреля.

В Архангельске, Иванове, Калининграде, Калуге, Мурманске в топе вакансий — врачи.

Вакансии водителей с зарплатой от 120000 рублей в месяц и выше — в топе предложений Великого Новгорода и Курска.

Зарплатные предложения от 100000 рублей для квалифицированных рабочих поступили от работодателей Благовещенска, Вологды, Мурманска.

В Белгороде в топ вошла вакансия ведущего инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики, в Благовещенске — руководителя отдела продаж, в Калуге — генерального директора управляющей компании, в Комсомольске-на-Амуре — ведущего специалиста по охране труда.

