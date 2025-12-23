Лучшие вакансии декабря в Мурманске и в городах СЗФО
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 14000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иваново, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Мурманске, Нижневартовске, Севастополе и Симферополе — и отобрал лучшие предложения декабря.
В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.
В Благовещенске, Брянске, Калининграде, Мурманске, Севастополе, Владимире в топе зарплатных предложений — врачи.
Вакансии для водителей с зарплатой свыше 100000 рублей размещены в Брянске, Великом Новгороде, Иваново, Нижневартовске и Владимире.
Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой более 100000 рублей разместили работодатели Владимира, Калуги, Великого Новгорода, Калининграда, Белгорода и Комсомольска-на-Амуре.
В Иваново открыта вакансия начальника Управления областного департамента.
Мурманск
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 180 000 рублей
|
2
|
180 000 рублей
|
3
|
от 92 700 рублей