Лучшие вакансии декабря в Мурманске и в городах СЗФО

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 14000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иваново, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Мурманске, Нижневартовске, Севастополе и Симферополе — и отобрал лучшие предложения декабря.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Благовещенске, Брянске, Калининграде, Мурманске, Севастополе, Владимире в топе зарплатных предложений — врачи.

Вакансии для водителей с зарплатой свыше 100000 рублей размещены в Брянске, Великом Новгороде, Иваново, Нижневартовске и Владимире.

Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой более 100000 рублей разместили работодатели Владимира, Калуги, Великого Новгорода, Калининграда, Белгорода и Комсомольска-на-Амуре.

В Иваново открыта вакансия начальника Управления областного департамента.

Мурманск

