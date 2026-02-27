Лучшие вакансии февраля 2026 года от «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупных городах России — Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иваново, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Мурманске, Нижневартовске — и отобрал самые интересные предложения февраля.

В Брянске, Владимире, Вологде, Калининграде, Мурманске, Нижневартовске в топе вакансий — врачи.

Вакансии водителей с зарплатой от 100000 рублей в месяц и выше — в топе предложений Архангельска, Белгорода, Великого Новгорода, Иваново, Курска.

Зарплатные предложения от 100000 рублей для квалифицированных рабочих поступили от работодателей Владимира, Калининграда, Курска, Нижневартовска.

В Архангельске в топ вошла вакансия главного инженера проекта, в Благовещенске — руководителя отдела продаж, в Великом Новгороде — главного бухгалтера, в Вологде — заведующего производством, в Нижневартовске — главного инженера.

Предложения для специалистов, желающих работать на государственной или муниципальной службе, представлены в Архангельске, Благовещенске и Иваново.

Мурманск

