Лучшие вакансии июля в крупнейших городах России

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 135 тысяч вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения июля.

В топе лучших предложений июля — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске в топе зарплатных предложений июля — врачи.

В Москве в топ вошла вакансия директора по продажам, в Санкт-Петербурге — финансового директора, в Волгограде — директора производственного предприятия, в Екатеринбурге — главного бухгалтера, в Казани — бортинженера-испытателя, в Новосибирске — главного инженера проекта, в Перми — директора департамента, в Ростове-на-Дону — заведующего художественно-постановочной частью театра, в Самаре — директора ресторана.