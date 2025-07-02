Лучшие вакансии июля в Мурманске
Как сообщают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.
В Мурманске, Калининграде, Брянске, Благовещенске, Нижневартовске, Калуге, Комсомольске-на-Амуре в топе зарплатных предложений — врачи.
Зарплатные предложения от 100 тысяч рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Владимира, Калуги, Архангельска.
Вакансии водителей на зарплату от 100 тысяч рублей в месяц и выше — в топе вакансий Владимира, Калининграда, Курска, Белгорода.
Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Благовещенска, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Иваново, Курска, Нижневартовска, Владимира, Архангельска, Мурманска.
Мурманск
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая
зарплата
|
1
|
от 500 000 рублей
|
2
|
от 150 000 рублей
|
3
|
95 000 — 150 000 рублей
|
4
|
от 92 000 рублей
|
5
|
81 000 — 93 000 рублей