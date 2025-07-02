Лучшие вакансии июля в Мурманске

Как сообщают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Калининграде, Брянске, Благовещенске, Нижневартовске, Калуге, Комсомольске-на-Амуре в топе зарплатных предложений — врачи.

Зарплатные предложения от 100 тысяч рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Владимира, Калуги, Архангельска.

Вакансии водителей на зарплату от 100 тысяч рублей в месяц и выше — в топе вакансий Владимира, Калининграда, Курска, Белгорода.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Благовещенска, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Иваново, Курска, Нижневартовска, Владимира, Архангельска, Мурманска.

Мурманск