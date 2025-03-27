Лучшие вакансии марта 2025 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 14 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Мурманске, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иваново, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Нижневартовске — и отобрал лучшие предложения марта. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Брянске, Калуге, Владимире, Вологде, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Нижневартовске в топе зарплатных предложений марта — врачи.

Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Архангельска, Владимира, Иваново, Курска.

Вакансии водителей категории E на зарплату от 120000 рублей в месяц и выше — в топе вакансий Белгорода, Благовещенска, Мурманска и Владимира.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100000 рублей в месяц в марте разместили работодатели Великого Новгорода, Владимира, Вологды, Иваново, Калининграда, Курска.

Мурманск