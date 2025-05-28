Лучшие вакансии мая – топ от «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 11000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Мурманске, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Владимире, Иваново, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Нижневартовске — и отобрал самые интересные предложения мая.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в мае — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Иваново, Брянске, Мурманске в топе зарплатных предложений мая — врачи.

Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Архангельска, Мурманска, Белгорода, Курска, Комсомольска-на-Амуре.

В Мурманске в мае самая высокая зарплата предлагается директору филиала — 250000 рублей. Компания ищет управленца с опытом от 1 года для координации продаж, логистики и работы с клиентами. В задачи входит управление операционной деятельностью, персоналом и финансовыми показателями филиала. Оформление по ТК, премии, ДМС и стабильная работа в одном из лидеров рынка автозапчастей.

На втором месте по уровню дохода в Мурманске — вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 200000 рублей. Работодатель ищет специалиста с высшим медицинским образованием и действующими сертификатами для консультаций и лечения пациентов. Предлагается стабильный оклад, оплата жилья и компенсация переезда для иногородних. Обучение у ведущих экспертов и большая база пациентов.

Третью строчку занимает вакансия врача-эндоскописта в Мурманске с зарплатой от 140000 до 200000 рублей. Компания предлагает официальное трудоустройство, отпуск 66 дней и компенсацию аренды жилья до 25000 ₽ в месяц. Предусмотрены северные надбавки, оплата проезда к месту отдыха и пособия при переезде из другого региона. Работа в современном медучреждении с возможностью карьерного роста.

Также среди наиболее привлекательных предложений мая значится вакансия врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в Мурманске с доходом от 140000 рублей. Работодатель принимает специалистов без опыта, при наличии профильного образования и подготовки. Работа с высокотехнологичной медицинской помощью, 30-часовая неделя, дежурства на дому и отпуск 73 дня.

Замыкает пятёрку топовых предложений мая вакансия инженера по релейной защите и автоматике в Мурманске с доходом 137963 рублей. Работодатель ищет специалиста с высшим техническим образованием и опытом от 3 лет для обслуживания и настройки оборудования РЗА. Предлагаются оформление по ТК, ДМС, доплаты за выслугу лет, обучение и дополнительные отпуска. Работа предусматривает полный соцпакет.

Мурманск