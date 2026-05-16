Лучшие вакансии мая 2026 года

Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения мая.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 130000 рублей в месяц — в топе вакансий Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска.

Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 120000 рублей в месяц разместили работодатели Волгограда, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону.

В Москве в топ вошла вакансия главного бухгалтера, в Санкт-Петербурге — директора по маркетингу, в Краснодаре — руководителя отдела продаж, в Омске — инженера по эксплуатации многоквартирного дома, в Перми — специалиста по охране труда, в Ростове-на-Дону — главного бухгалтера, в Самаре — руководителя торговых представителей.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-невролог

от 400 000 рублей

2

Главный бухгалтер

300 000 — 350 000 рублей

3

Руководитель отдела продаж (фармпрепараты)

от 300 000 рублей

4

Врач-косметолог

от 300 000 рублей

5

Руководитель отдела (выкуп автомобилей)

250 000 — 350 000 рублей

6

Ведущий системный администратор

от 250 000 рублей

7

Врач стоматолог-ортопед

от 250 000 рублей

8

Начальник отдела снабжения (строительство)

от 250 000 рублей

9

Заведующий женской консультацией

от 250 000 рублей

10

Врач акушер-гинеколог

от 220 000 рублей


Санкт-Петербург

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Водитель-экспедитор (категории С, Е)

221 000 — 280 000 рублей

2

Директор по маркетингу

200 000 — 250 000 рублей

3

Менеджер по продажам (запчасти складской техники)

200 000 — 210 000 рублей

4

Врач-хирург

от 200 000 рублей

5

Менеджер по продажам (IT-курсы)

от 200 000 рублей

6

Водитель автобуса (категория D)

200 000 рублей

7

Главный механик по транспорту

200 000 рублей

8

Врач-терапевт участковый

от 180 000 рублей

9

Врач-оториноларинголог

от 180 000 рублей

10

Врач травматолог-ортопед детский

от 180 000 рублей

-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
