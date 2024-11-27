Лучшие вакансии ноября 2024 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 18000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Мурманске, Иваново, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Нижневартовске — и отобрал лучшие предложения ноября.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в ноябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Иваново, Архангельске, Брянске, Владимире, Вологде, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре в топе зарплатных предложений ноября — врачи.

Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Мурманска, Архангельска, Благовещенска, Великого Новгорода, Вологды, Калуги.

Вакансии водителей категории E на зарплату от 120000 рублей в месяц и выше — в топе вакансий Брянска, Великого Новгорода, Нижневартовска.

Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 100000 рублей в месяц в ноябре разместили работодатели Иваново, Великого Новгорода, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре и Курска.

Мурманск