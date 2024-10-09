Лучшие вакансии октября в Москве и Санкт-Петербурге
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 110 тысяч вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения октября.
В топе лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми в топе зарплатных предложений месяца — врачи.
Вакансии водителей категории E на зарплату свыше 200000 рублей в месяц в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.
Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в октябре разместили работодатели Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Перми.
В Москве в топ вошла вакансия ведущего программиста «1С», в Санкт-Петербурге — директора по технологии и развитию производства, в Воронеже — руководителя отдела строительного контроля, в Краснодаре — ведущего инженера химического отдела, в Новосибирске — главного инженера проекта, в Ростове-на-Дону — руководителя филиала.
Москва
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 350 000 руб.
|
2
|
280 000 — 300 000 руб.
|
3
|
от 260 000 руб.
|
4
|
250 000 — 300 000 руб.
|
5
|
от 250 000 руб.
|
6
|
от 250 000 руб.
|
7
|
от 250 000 руб.
|
8
|
230 000 — 350 000 руб.
|
9
|
от 220 000 руб.
|
10
|
200 000 — 250 000 руб.
Санкт-Петербург
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
350 000 руб.
|
2
|
300 000 руб.
|
3
|
250 000 руб.
|
4
|
220 000 руб.
|
5
|
от 200 000 руб.
|
6
|
от 200 000 руб.
|
7
|
от 200 000 руб.
|
8
|
180 000 — 200 000 руб.
|
9
|
от 180 000 руб.
|
10
|
Руководитель цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики
|
от 175 000 руб.