Лучшие вакансии октября в Москве и Санкт-Петербурге

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 110 тысяч вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения октября.

В топе лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми в топе зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей категории E на зарплату свыше 200000 рублей в месяц в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.

Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в октябре разместили работодатели Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Перми.

В Москве в топ вошла вакансия ведущего программиста «1С», в Санкт-Петербурге — директора по технологии и развитию производства, в Воронеже — руководителя отдела строительного контроля, в Краснодаре — ведущего инженера химического отдела, в Новосибирске — главного инженера проекта, в Ростове-на-Дону — руководителя филиала.

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Санкт-Петербург