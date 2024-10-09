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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 14:00

Лучшие вакансии октября в Москве и Санкт-Петербурге

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 110 тысяч вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения октября.

В топе лучших предложений октября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми в топе зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей категории E на зарплату свыше 200000 рублей в месяц в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.

Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в октябре разместили работодатели Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Перми.

В Москве в топ вошла вакансия ведущего программиста «1С», в Санкт-Петербурге — директора по технологии и развитию производства, в Воронеже — руководителя отдела строительного контроля, в Краснодаре — ведущего инженера химического отдела, в Новосибирске — главного инженера проекта, в Ростове-на-Дону — руководителя филиала.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Финансовый директор

от 350 000 руб.

2

Ведущий программист «1С»

280 000 — 300 000 руб.

3

Менеджер по работе с клиентами

от 260 000 руб.

4

Юрист

250 000 — 300 000 руб.

5

Сервисный инженер станков с ЧПУ

от 250 000 руб.

6

Руководитель поликлиники

от 250 000 руб.

7

Менеджер по тендерным продажам

от 250 000 руб.

8

Руководитель проектов (строительство)

230 000 — 350 000 руб.

9

Начальник ПТО

от 220 000 руб.

10

Детский врач-офтальмолог

200 000 — 250 000 руб.


Санкт-Петербург 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Директор по технологии и развитию производства

350 000 руб.

2

Врач-стоматолог

300 000 руб.

3

Оператор-наладчик станков с ЧПУ

250 000 руб.

4

Водитель (категория Е)

220 000 руб.

5

Руководитель ПТО

от 200 000 руб.

6

Врач-рентгенолог

от 200 000 руб.

7

Столяр-монтажник

от 200 000 руб.

8

Финансовый директор

180 000 — 200 000 руб.

9

Ведущий инженер-проектировщик наружных тепловых сетей

от 180 000 руб.

10

Руководитель цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики

от 175 000 руб.

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