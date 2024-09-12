Лучшие вакансии сентября

В топе лучших предложений сентября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Как сообщает superjob.ru, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону среди самых высоких зарплатных предложений сентября — IT-специалисты.

В столице, городе на Неве, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Перми в топе зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей категории E на зарплату свыше 200000 рублей в месяц в топе вакансий Волгограда и Казани.

Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в сентябре разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми.

В Москве в топ вошла вакансия руководителя отдела подбора персонала, в Санкт-Петербурге — исполнительного директора, в Волгограде — директора производственного предприятия, в Нижнем Новгороде — главного бухгалтера, в Казани — начальника отдела по разработке запорно-регулирующей арматуры и клапанов, в Краснодаре — директора сервисного центра, в Челябинске — руководителя сектора доставки.