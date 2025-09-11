Лучшие вакансии сентября - «SuperJob»

В топе лучших предложений сентября, по версии сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Казани в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в сентябре разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Нижнего Новгорода.

В Москве в топ вошла вакансия главного бухгалтера, в Новосибирске — главного инженера, в Волгограде — директора производственного предприятия, в Красноярске — начальника отдела материально-технического снабжения, в Казани — руководителя строительного объекта, в Челябинске — главного конструктора.