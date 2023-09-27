Лучшие вакансии сентября 2023 года в Мурманске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 35000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Владимире, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Вологде, Иваново, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Калуге, Мурманске, Нижневартовске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в сентябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Брянске, Братске, Белгороде, Калуге, Владимире, Вологде, Великом Новгороде — вакансии врачей.

В Нижневартовске среди лучших по оплате — вакансия главного бухгалтера, в Иваново — управляющего производством, в Мурманске — руководителя группы охраны труда и экологии, в Архангельске — управляющего рестораном.

Больше всего в Мурманске в сентябре готовы платить заместителю начальника отдела в «РЖД»: от 160000 рублей. Из бонусов от работодателя − ежегодная индексация оплаты труда; обучение за счет компании (иногородним оплачивается проживание), широкая программа добровольного медицинского страхования; программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, детский отдых и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений, негосударственное пенсионное обеспечение, льготные и бесплатные железнодорожные билеты работникам.

На втором месте – вакансия машиниста автокрана: от 130000 рублей.

На третьем – предложение для ведущего инженера строительного контроля: 125 000 — 130000 рублей.

Заместителю руководителю группы охраны труда и экологии предлагают от 69500 рублей. Менеджеру по подбору персонала готовы платить 63000 рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в сентябре — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Привлекательные по уровню дохода вакансий в Мурманске в сентябре: