Лучшие вакансии в Мурманской области в октябре 2025 года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 14000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Мурманске, Белгороде, Брянске, Владимире, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Иваново — и отобрал лучшие предложения октября.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Брянске, Калининграде, Белгороде, Калуге в топе зарплатных предложений — врачи.

Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Комсомольска-на-Амуре и Калуги.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100000 рублей в месяц разместили работодатели Комсомольска-на-Амуре, Белгорода, Курска, Калуги.

Мурманск



