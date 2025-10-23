Лучшие вакансии в Мурманской области в октябре 2025 года
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 14000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Мурманске, Белгороде, Брянске, Владимире, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Иваново — и отобрал лучшие предложения октября.
В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.
В Мурманске, Брянске, Калининграде, Белгороде, Калуге в топе зарплатных предложений — врачи.
Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Комсомольска-на-Амуре и Калуги.
Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100000 рублей в месяц разместили работодатели Комсомольска-на-Амуре, Белгорода, Курска, Калуги.
Мурманск
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая
зарплата
|
1
|
от 500 000 рублей
|
2
|
290 000 рублей
|
3
|
от 180 000 рублей
|
4
|
160 600 — 168 400 рублей
|
5
|
155 600 — 194 400 рублей