Лучшие вакансии января

В топе лучших предложений января — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT, сообщают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» .

В Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Челябинске в топе зарплатных предложений месяца — врачи.

Вакансии водителей категории E на зарплату свыше 200000 рублей в месяц в топе вакансий Санкт-Петербурга.

Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц в январе разместили работодатели Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Волгограда, Новосибирска.

В Москве в топ вошла вакансия ведущего системного администратора, в Санкт-Петербурге — финансового директора, в Казани — главного бухгалтера, в Красноярске — ветеринарного врача, в Самаре — руководителя службы экономической безопасности, в Екатеринбурге — главного конструктора, в Волгограде — начальника электромонтажного участка, в Челябинске — руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации, в Перми — руководителя отдела оценки.