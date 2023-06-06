Лучшие заполярные студенты-дорожники проходят производственную практику на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Студенты учебных заведений Мурманской области, обучающиеся по дорожным специальностям и хорошо проявившие себя в учёбе, имеют возможность пройти производственную практику на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в этом году практику проходит студент последнего курса специальности «Прикладная геодезия» Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота Александр Утробин. В прошлом году студент также участвовал в дорожно-строительных работах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Кирпичная, которая ведёт к колледжу.

«Помню, как хотелось, чтобы к моему колледжу сделали хорошую дорогу, на момент моего поступления она была грунтовой, на сегодняшний день я с гордостью смотрю на результат, поскольку сам принимал участие в её ремонте», – отметил Александр.

В ходе практики Александр выполняет разбивочную работу, целью которой является перенос на местность всех элементов строящейся автомобильной дороги и сооружений в полном соответствии с проектными данными, осуществляет контроль за планово-высотным положением дорожного полотна.

Александр получал опыт на таких объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» как реконструкция и капитальный ремонт автоподъезда к Териберке, автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, особую роль в получении практических знаний сыграли городские объекты города Мурманска, в число которых входят участок дороги от Верхнеростинского шоссе до Северного проезда, улицы Планерная, Шмидта, Ломоносова, Достоевского и другие. Так, включая прошлый год, в его практику вошли порядка 20 объектов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, благодаря практике Александр освоил работу с геодезическим GPS-оборудованием, которое используется для получения точных данных при определении границ дорожного полотна, позволяет сократить временные и трудовые затраты, а также облегчает выполнение инженерно-геодезических изысканий.

«Геодезия всегда была мне интересна, но только выйдя на реальную практику на дороги, я понял важность профессии», – поделился Александр.

Фото: https://gov-murman.ru