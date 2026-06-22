Лучших активистов «Движения Первых» Североморска оценили на федеральном уровне

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл заседание муниципального координационного Совета по взаимодействию с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Обновили состав совета, определили вектор дальнейшей работы.

- «Движение Первых» объединяет очень инициативных, творческих ребят. Их желание развиваться, участвовать в общественной жизни родного города и делать мир добрее нужно поддерживать и поощрять, используя при этом и возможности общероссийского движения, и ресурс муниципалитета. Ребята, правда, этого заслуживают, - подчеркнул глава муниципалитета.

Оценили наших «Первых» и на федеральном уровне.

Два первичных отделения, работающие на базе молодёжных «СОПОК» на ул. Морской, 10 и школы №7 им. Героя России Марка Евтюхина, вошли в число лучших по стране! Они стали лауреатами третьей степени в номинации «Лига возможностей» и получат по 200 тысяч рублей на развитие своих отделений.

Председатель Совета «Первых» североморских «СОПОК» Анастасия Егорушкина стала одним из двух победителей от региона в конкурсе личных инициатив «Движения Первых». Конкуренция – порядка 15 тысяч активистов со всей страны! Теперь командная настольная игра «Путь к вершине: команда мечты», над которой Анастасия работала вместе с куратором и ребятами из первичного отделения, будет отпечатана и послужит сплочению молодёжи нашего края.

Ещё одна североморка София Журавель, кстати, председатель Совета «Первых» регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области, стала победителем регионального конкурса «Стикерпак «Первых». И её работы уже украшают мурманский троллейбус.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19812-vektor-dvizheniyu-pervyh/