Лучших участников для конкурсов Армейских международных игр выберут из 35 тысяч воинов-североморцев

По информации управления боевой подготовки Северного флота, в отборочных этапах конкурсов Армейских международных игр-2021 принимают участие более 35 тысяч военнослужащих из более чем 1,7 тысячи подразделений. Из них в конечном итоге будут выбраны самые подготовленные специалисты для участия во всеармейских состязаниях АрМИ-2021. Также в тренировках задействовано более 2 тысяч единиц боевой техники.

Подготовка личного состава к новым армейским играм началась ещё в прошлом году. Военнослужащие тренируются в основном на полигонах своих соединений в Мурманской области. Команда водолазов Северного флота готовится к конкурсу «Глубина» на базе водолазной школы в Севастополе. Туда североморцы прибыли на прошлой неделе.

Первый этап состязаний по профессиональной выучке проходит под руководством командиров воинских частей и соединений. Он будет завершён в конце февраля.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в этом году военнослужащие Северного флота примут участие в 26 конкурсах АрМИ: «Мастер артиллерийского огня», «Чистое небо», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки», «Соколиная охота», «Глубина», «Инженерная формула», «Безопасный маршрут», «Военное ралли», «Мастера автобронетанковой техники», «Уверенный прием», «Безопасная среда», «Военно-медицинская эстафета», «Воин мира», «Страж порядка», «Эльбрусское кольцо» и др.