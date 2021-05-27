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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 16:45

Лучшим библиотекарям Мурманской области вручили премии губернатора

В Общероссийский день библиотек лучшим библиотекарям региона вручены премии губернатора Мурманской области: сегодня состоялось награждение работников региональных библиотек за достижения в развитии библиотечного дела и продвижении чтения в Заполярье. Премии лауреатам вручила вице-губернатор Елена Дягилева.

«От имени губернатора Андрея Владимировича Чибиса, себя лично поздравляю вас с праздником и благодарю за каждодневную и ответственную работу, любовь к своему делу, готовность меняться, становиться лучше, превращать библиотеки в современные места, которые полностью соответствуют запросам посетителей», – обратилась к собравшимся вице-губернатор. 

Награды учреждены в этом году в целях стимулирования профессиональной и творческой активности специалистов общедоступных библиотек Мурманской области, продвижения социально значимых библиотечных проектов. Одна из номинаций позволяет поощрять и волонтеров, которые на базе библиотек реализуют важные и успешные инициативы по развитию чтения и литературного творчества.

Премии удостоены девять сотрудников областных и муниципальных библиотек. В номинации «Лучший библиотекарь Мурманской области» отмечены заведующая отделом развития и досуга Центральной детской библиотеки Мончегорской централизованной библиотечной системы Ольга Бань, заведующая Городской библиотекой Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Ольга Мартишенко и заведующая методическим отделом Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна Североморской централизованной библиотечной системы Наталья Чеботарева. Это профессионалы высокого класса, чей многолетний труд и масштабный вклад в развитие библиотечного дела Мурманской области невозможно переоценить.

Лучшими молодыми библиотекарями Мурманской области стали заведующая Публичным центром правовой информации Межпоселенческой библиотеки Кольского района Мария Шевчик, отмеченная за создание на базе библиотеки программы правового просвещения, а также два сотрудника Мурманской областной научной библиотеки: ведущий библиотекарь отдела организации и координации массовой работы Татьяна Вышкова, которая активно занимается продвижением чтения в молодежной среде, и ведущий библиотекарь отдела веб-технологий Ксения Чакирова, ответственная за создание современных общественных пространств в крупнейшей библиотеке региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, лауреатами премии в номинации «Поддержка литературного творчества и чтения» в этом году признаны ведущий методист Центральной детской библиотеки ЗАТО Александровск Юлия Говера, благодаря которой в Полярном появился арт-объект, вдохновленный творчеством Вениамина Каверина, а также сопредседатель литературного объединения «Самовар» Центральной районной библиотеки Ковдорского района Наталья Казакова и ведущий библиотекарь отдела организации и координации массовой работы Мурманской областной научной библиотеки Иван Чернышов – основатель единственной в России «Школы критики» на базе библиотеки.

 

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