Лучшим мурманским школьникам подарили экскурсию в Москву

Отправной точкой путешествия стал железнодорожный вокзал города Мурманска. В преддверии зимних каникул и новогодних праздников столицу страны посетят 94 юных мурманчанина в сопровождении педагогов.

Программа обширная: в течение 5 дней пребывания в Москве ребята побывают в Дарвиновском музее, музее-заповеднике Коломенское, на мастер-классах в студии «Союзмультфильм», посетят экспозицию «Царь-макет», экскурсии по территории Кремля и выставки достижений народного хозяйства. Также участники поездки посмотрят новогоднее представление в цирке на Вернадского и отправятся на экскурсию по празднично украшенной Москве.

Завершится поездка главным сюрпризом для детей – посещением новогодней ёлки в Государственном Кремлевском дворце, где ребята получат подарки от Деда Мороза.

Поездка в Москву – это подарок администрации города Мурманска школьникам, проявившим особые успехи в учебе, спорте и творчестве, активным участникам городских гражданско-патриотических мероприятий. Путевки для детей бесплатные, расходы по пребыванию школьников на экскурсии оплачены из бюджета муниципального образования город Мурманск.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23927&page=1