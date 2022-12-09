Лучшим новогодним подарком для женщин будет отпуск, для мужчин — деньги

Самый желанный подарок на новый год — деньги, на втором месте — отпуск и недвижимость. Россияне рассказали сервису по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», о каком подарке мечтают больше всего. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

В качестве новогоднего подарка россияне чаще всего мечтают получить деньги (16%). Отпуск для россиян столь же желанен, как и недвижимость (по 15% голосов). 8% хотели бы на Новый год обзавестись новым девайсом. Об автомобиле мечтают 7%. О новом наряде или аксессуарах — 2% опрошенных. По 1% желают получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте (1%). Среди прочих желанных подарков — парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах. Кто по-настоящему не разучился верить в чудеса, так это мечтатели, загадывающие в подарок машины и квартиры: авто и недвижимость по новым ценам сегодня может подарить только Дед Мороз!

За два года предпочтения в новогодних подарках россиян поменялись: в 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас — деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020 году, 13% год назад и 15% сейчас.

Время проведения: 26 ноября — 4 декабря 2022 года.