Лучшим педиатром Мурманской области признан врач из городской детской поликлиники №1

Валерий Джавадов, врач-педиатр Мурманской городской детской поликлиники №1 удостоен награды от сайта «ПроДокторов», став победителем рейтинга среди педиатров Кольского Заполярья. Для Валерия Валерьевича эта победа особенно значима, ведь она отражает признание и благодарность со стороны его маленьких пациентов и их семей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, доктор убеждён, что основой работы врача является забота о здоровье детей и поддержка их родных. Он искренне благодарит всех своих пациентов за оказанное доверие и заверяет, что будет неустанно совершенствоваться в своей профессии ради того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

«Самое ценное для врача - это признание пациентов. Нет ничего важнее, чем осознавать, что твой труд востребован и уважаем. Я глубоко признателен каждому своему пациенту за поддержку и доверие», - делится Валерий Джавадов.

Начало медицинского пути Валерия Джавадова было положено в 2018 году, когда он одновременно работал на Воронежской станции скорой медицинской помощи и учился в Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко на факультете педиатрии. Позже он продолжил своё обучение в Белгороде, поступив в ординатуру Белгородского государственного национального исследовательского университета по той же специализации.

В 2023 году Валерий Валерьевич переехал в Мурманск, где стал частью коллектива Мурманской городской детской поликлиники №1.

Переезд оказался судьбоносным шагом.

«Когда я решился на переезд и начал работать в Мурманске, я ощутил, что Север открыл передо мной свои объятия и принял меня как родного. И как говорят мурманчане: «Если Север принял тебя, значит, это любовь навсегда!», - рассказывает врач-педиатр.

Фото: https://minzdrav.gov-murman.ru/news/news/534689/#&gid=1&pid=2