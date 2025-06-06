Лучшим работникам социальной сферы региона вручили награды

В преддверии Дня социального работника в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось торжественное мероприятие.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 5 июня с профессиональным праздником специалистов соцзащиты поздравили губернатор Андрей Чибис, председатель профильного комитета областной Думы Станислав Гонтарь, региональный министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

В своём выступлении Станислав Гонтарь отметил, что деятельность социальных работников можно смело назвать одной из самых сложных:

— Она требует не только профессиональных знаний и навыков, но и душевной теплоты, терпения, внимания, заботы и сострадания. И, пожалуй, это не работа, а призвание – быть рядом с теми, кто в этом больше всего нуждается. В Мурманской области очень четко и грамотно выстроена работа в сфере социальной поддержки. В зоне особого внимания она и у депутатов Мурманской областной Думы, которые оперативно реагируют на все возникающие вызовы.

Парламентарий поблагодарил специалистов сферы социальной защиты за верность избранному делу, неравнодушие и искреннее стремление сделать жизнь земляков лучше, вручил награды Мурманской областной Думы.

Почётной грамотой Мурманской областной Думы награждены специалисты Центра социальной поддержки населения Мурманской области Анна Григорьева и Наталья Никонова, повар Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей Наталья Ковалева, заместитель директора по медицинской части Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов Светлана Фомина.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/7de/tayt28bl8kwb7ekrt9hr3kd6ul1dml9z.JPG