Лучшим сельским учреждением культуры Мурманской области в этом году признан филиал Печенгской библиотеки в Спутнике
Региональное Министерство культуры подвело итоги конкурса на предоставление господдержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Мурманской области.
По итогам работы комиссии поддержку получит сельская библиотека-филиал №8 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения в Спутнике.
Лучшими работниками муниципальных учреждений культуры на территории сельских поселений признаны заведующий сельской библиотекой населённого пункта Оленья Губа Валентина Титаренко и главный библиотекарь Шонгуйской сельской библиотеки Елена Чиркова.
Награждение победителей пройдёт в рамках празднования Дня работника культуры в марте 2025 года. Средства для поощрения наиболее эффективных сельских учреждений культуры и работников предоставлены Министерством культуры РФ.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/