Лучшим специалистом МФЦ Мурманской области стала Оксана Мекерова из Кандалакши

Комиссией подведены итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Победителями в своих категориях стали ЗАТО г. Североморск (более пяти окон предоставления услуг) и Полярные Зори (пять и менее окон предоставления услуг). Лучшим универсальным специалистом МФЦ признана Оксана Мекерова, которая работает с заявителями в отделении МФЦ по Кандалакшскому округу.

«Конкурс проходит ежегодно и является региональным этапом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». В рамках номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» проводилось несколько этапов отбора, поскольку ее победителя ждет ответственная миссия — представлять регион на федеральном уровне в 2026 году», — сообщила начальник отдела организации предоставления государственных услуг и межведомственного электронного взаимодействия Министерства цифрового развития Мурманской области Елена Полуяхтова.

Заявки на участие в отборочном этапе подали 15 специалистов МФЦ. В сентябре они прошли онлайн-тестирование для подтверждения своих профессиональных навыков, после чего шестеро из них — с учётом баллов, набранных по итогам оценки представленных заявок, были допущены до творческого испытания.

«Во втором этапе перед конкурсантами стояла непростая задача — представить, как работа МФЦ измениться через 25 лет. Мы попросили их поразмышлять на эту тему вместе с коллективами своих отделений. Итогом стало выступление, которое они продемонстрировали конкурсной комиссии. Примечательно, что большинство взяло за основу сюжета тему применения технологий искусственного интеллекта», — рассказала руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко.

Помимо творческих выступлений на заседании комиссии также представили инициативы конкурса «Лучший проект МФЦ», состоявшегося весной.

«Несмотря на то, что два победителя конкурса «Лучший проект МФЦ» уже определены, было решено показать восемь заявленных работ комиссии и всем собравшимся, чтобы авторы проектов могли получить обратную связь от экспертов, а также побороться за приз зрительских симпатий», — пояснила Ольга Борисовна.

Обладателем приза зрительских симпатий стал проект «Информационный киоск МФЦ» отделения ЗАТО г. Североморск, руководителем которого выступила специалист по работе с заявителями Анна Бурмистр. Её идея заключается в том, что северяне могли бы самостоятельно записываться на приём и получать необходимые услуги без помощи сотрудников многофункциональных центов, используя специальный киоск.

Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» проводится с 2014 года. За это время его лауреатами от Кольского Заполярья становились специалист по работе с заявителями отделения по Ленинскому административному округу Мурманска Лариса Чуб, специалист по работе с заявителями отделения по Октябрьскому административному округу Мурманска Сергей Фомин и специалист по работе с заявителями отделения по Октябрьскому административному округу Мурманска Юлия Кулица.

Накануне также были объявлены результаты Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года. Многофункциональный центр Мурманской области стал его лауреатом в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» в категории «Малая региональная сеть МФЦ».

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, в нашем регионе сейчас организовано 200 окон приёма центров «Мои документы», ежегодно северянам предоставляется более 550 тысяч государственных и муниципальных услуг.

С целью повышения цифровой грамотности населения в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» открыты 14 центров цифровых компетенций «МФЦифра», а на площадках МФЦ Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Заозерска, Североморска и Полярного открыты «Видеоприемные», где посредством видеосвязи граждане могут получить консультации специалистов профильных ведомств. Кроме этого, с помощью удаленной системы «ТелеМФЦ» жители ЗАТО Островной получают услуги в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555771/#&gid=1&pid=1