Дума приняла постановление о назначении выборов губернатора Мурманской области на 8 сентября 2024 годаЕдиный волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.06.24 16:00

Лучшим токарем Мурманской области стал Егор Зверьков из Кировска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в Мурманском индустриальном колледже провели региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь». Участников, членов региональной конкурсной комиссии и студентов колледжа поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В этом году мы впервые за долгие годы проводим конкурс среди представителей рабочих профессий. И, что очень важно, такой дефицитной профессии, как токарь. Все участники – настоящие профессионалы, представляющие ведущие промышленные предприятия региона», – сказала вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила важность события, подчеркнув его значение в повышении престижа рабочих профессий, а также верный выбор площадки для проведения конкурса.

«Мурманский индустриальный колледж – одно из ведущих образовательных учреждений в регионе, в современных лабораториях которого ведётся подготовка высококвалифицированных кадров. Уверена, своим примером мастера продемонстрировали ребятам, насколько важно любить своё дело и постоянно в нём совершенствоваться», – уточнила она.

Как сообщает Министерство информационной политики, региональный этап всероссийского конкурса провели в Мурманской области впервые с 2012 года. Его участниками стали 7 токарей, представляющих АО «82 судоремонтный завод», Кировский филиал ООО «Механик» и ООО «Печенгастрой». Каждому из них необходимо было в начале показать уровень теоретических знаний, выполняя задания, а далее продемонстрировать мастерство за станком. По результатам оценки конкурсной комиссии лучшим токарем Кольского Заполярья был назван работник Кировского филиал ООО «Механик» Егор Зверьков. Именно он будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в августе в Пензенской области. Второе место завоевал Василий Викторов из АО «82 судоремонтный завод», третье место – Максим Мавренков из ООО «Печенгастрой». Дипломы и памятные подарки им вручила вице-губернатор Елена Дягилева.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 9 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Каждый пятый россиянин придерживается финансовой стратегии «больше тратить»-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, доллар поднялся почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика