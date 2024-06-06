Лучшим токарем Мурманской области стал Егор Зверьков из Кировска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в Мурманском индустриальном колледже провели региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь». Участников, членов региональной конкурсной комиссии и студентов колледжа поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В этом году мы впервые за долгие годы проводим конкурс среди представителей рабочих профессий. И, что очень важно, такой дефицитной профессии, как токарь. Все участники – настоящие профессионалы, представляющие ведущие промышленные предприятия региона», – сказала вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила важность события, подчеркнув его значение в повышении престижа рабочих профессий, а также верный выбор площадки для проведения конкурса.

«Мурманский индустриальный колледж – одно из ведущих образовательных учреждений в регионе, в современных лабораториях которого ведётся подготовка высококвалифицированных кадров. Уверена, своим примером мастера продемонстрировали ребятам, насколько важно любить своё дело и постоянно в нём совершенствоваться», – уточнила она.

Как сообщает Министерство информационной политики, региональный этап всероссийского конкурса провели в Мурманской области впервые с 2012 года. Его участниками стали 7 токарей, представляющих АО «82 судоремонтный завод», Кировский филиал ООО «Механик» и ООО «Печенгастрой». Каждому из них необходимо было в начале показать уровень теоретических знаний, выполняя задания, а далее продемонстрировать мастерство за станком. По результатам оценки конкурсной комиссии лучшим токарем Кольского Заполярья был назван работник Кировского филиал ООО «Механик» Егор Зверьков. Именно он будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в августе в Пензенской области. Второе место завоевал Василий Викторов из АО «82 судоремонтный завод», третье место – Максим Мавренков из ООО «Печенгастрой». Дипломы и памятные подарки им вручила вице-губернатор Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru